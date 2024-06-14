Небензя: РФ укажет в СБ ООН на риски применения оружия по своей территории

Россия в ходе заседания Совета безопасности ООН в пятницу, 14 июня, акцентирует внимание участников заседания на геополитических рисках от применения Киевом западного оружия по мирным целям на российской территории.
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