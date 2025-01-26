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Медведев прокомментировал "второе пришествие Трампа": Попытался запутать весь мир

Медведев прокомментировал "второе пришествие Трампа": Попытался запутать весь мир

Новый президент США Дональд Трамп в первую же неделю своего президентства попытался запутать весь мир, пошутил в телеграм-канале русский политик, зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

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