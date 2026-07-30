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Журнал «Профиль»

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Wildberries сообщила о втором транше поддерживающих выплат пострадавшим продавцам

Маркетплейс Wildberries отчитался о программе материальной поддержки селлеров, хранивших свои товары на пострадавших от атак БПЛА складах и в логистических центрах компании: уже второй раз им направлена поддерживающая выплата.

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