Ученые выяснили, зарождается ли сознание до рождения

Новые данные показывают, что сознательные переживания начинаются уже на поздних сроках беременности. Авторы нового исследования считают, что мозг младенца способен формировать сознательный опыт, который формирует его новое Я и понимание окружающей среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии