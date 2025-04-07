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Царьград

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20 мигрантам отказали во временном проживании в Челябинской области

20 мигрантам отказали во временном проживании в Челябинской области

С начала года полиция удовлетворила только четыре таких анкеты-заявления.В Челябинской области с начала 2025 года лишь четыре из 24 заявок от мигрантов на временное проживание в России получили одобрение.

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