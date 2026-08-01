Шесть планет, звездопад и МКС на небе: август будет богат на космические события, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом

Землю накроют ПерсеидыАвгуст порадует любителей астрономии сразу несколькими яркими событиями. В течение месяца Луна встретится сразу с шестью планетами, в середине августа Землю «накроет» знаменитый звездопад Персеиды, а в конце месяца на утреннем небе вновь станет хорошо заметна Международная космическая станция.