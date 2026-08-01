iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Шесть планет, звездопад и МКС на небе: август будет богат на космические события, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом

Шесть планет, звездопад и МКС на небе: август будет богат на космические события, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом

Землю накроют ПерсеидыАвгуст порадует любителей астрономии сразу несколькими яркими событиями. В течение месяца Луна встретится сразу с шестью планетами, в середине августа Землю «накроет» знаменитый звездопад Персеиды, а в конце месяца на утреннем небе вновь станет хорошо заметна Международная космическая станция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии