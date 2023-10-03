Сенатор Рябухин: социальные программы станут приоритетом федерального бюджета

В следующем году доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне около 35 триллионов рублей, расходы - 36,5 триллиона рублей, что позволит выполнить обязательства по всем социальным программам и не только.
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