"Важный элемент экономики под ударом", - от России потребовали отменить ограничения
"Важный элемент экономики под ударом", - от России потребовали отменить ограничения
Хамство в отношении России стало новой нормой для коллективного Запада - хамство и антироссийские санкции, которые на регулярной основе вводятся апологетами русофобской политики.
Комментарии
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Надо не только гиену Европы Польшу наказать,но и тех,кто её науськивает на Россию,всю эту англосаксонскую пакость!
Можно было бы одержать победу 2 сорта- разрушить союзы противника! что-то мне подсказывает, что к этому идем. Дай-то Бог менььшей кровью
Пусть они там в ЕС требуют от своих страшных баб...
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