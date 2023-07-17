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"Важный элемент экономики под ударом", - от России потребовали отменить ограничения 

"Важный элемент экономики под ударом", - от России потребовали отменить ограничения 

"Важный элемент экономики под ударом", - от России потребовали отменить ограничения  Хамство в отношении России стало новой нормой для коллективного Запада - хамство и антироссийские санкции, которые на регулярной основе вводятся апологетами русофобской политики.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Надо не только гиену Европы Польшу наказать,но и тех,кто её науськивает на Россию,всю эту англосаксонскую пакость!
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1 час.
Наталья Петрунина
Можно было бы одержать победу 2 сорта- разрушить союзы противника! что-то мне подсказывает, что к этому идем. Дай-то Бог менььшей кровью
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1 час.
лл
лина любимцева
Пусть они там в ЕС требуют от своих страшных баб...
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1 час.

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