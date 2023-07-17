"Важный элемент экономики под ударом", - от России потребовали отменить ограничения 

Виктор Рыбаков Надо не только гиену Европы Польшу наказать,но и тех,кто её науськивает на Россию,всю эту англосаксонскую пакость!

Наталья Петрунина Можно было бы одержать победу 2 сорта- разрушить союзы противника! что-то мне подсказывает, что к этому идем. Дай-то Бог менььшей кровью