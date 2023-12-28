Десять детей из поезда № 162 Москва – Симферополь попали в больницу: остальных сопровождают врачи

По предварительной информации, у госпитализированных детей – грипп. По информации Юго-Восточной железной дороги, в поезде №162 "Таврия" Москва - Симферополь вечером 27 декабря у нескольких детей в составе организованной группы были выявлены признаки ОРВИ и температура.