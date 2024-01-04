Экс-советник Кучмы Соскин: украинцам придется сместить Зеленского ради мира

Для достижения мира украинцам следует избавиться от команды президента Владимира Зеленского и просить переговоров с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего видеоблога.
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