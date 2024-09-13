Еще один высокий пост занят в правительстве Приморья

Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморье стала Наталия Кошелева. Ее представили руководителям деловых объединений сегодня, 13 сентября, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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