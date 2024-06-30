На Украине анонсировали кадровые перестановки в правительстве

В ближайшее время будут рассматриваться вопросы кадровых перестановок в правительстве Украины. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, его слова приводит украинское издание «Страна.
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