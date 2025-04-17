В Госдуме предупредили об использовании мошенниками функции демонстрации экрана

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в разговоре с RT предупредил, что использование функции демонстрации экрана стало новым инструментом в арсенале мошенников.