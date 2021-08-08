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#запрещенная_профессия: журналисты запустили в сети флешмоб против уничтожения медиа

#запрещенная_профессия: журналисты запустили в сети флешмоб против уничтожения медиа

Журналисты издания «Холод» запустили в соцсетях кампанию #запрещенная_профессия, где свои личные истории наши коллеги рассказывают в социальных сетях.

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Тамара Фролова
Запрещенная не профессия, а люди, которые пользуются возможностями профессии в своих личных целях.
Андрей Валеев
сами же своей глупостью и создали себе трудности.
Ринат Бесфамильный
ну процентов20-30 журналистов. которые ДА пишут по теме, а остальные либо отрабатывают гонорар, либо за тупой сенсацией
Василий Иванович
очередные грантоеды

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