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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Завтра, 17 апреля, на станцию Себряково прибудет «Поезд Победы». 📍Это уникальный музейный состав, который погружает посетителей в эпоху Великой Отечественной войны.

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