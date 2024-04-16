Завтра, 17 апреля, на станцию Себряково прибудет «Поезд Победы». 📍Это уникальный музейный состав, который погружает посетителей в эпоху Великой Отечественной войны.
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Завтра, 17 апреля, на станцию Себряково прибудет «Поезд Победы». 📍Это уникальный музейный состав, который погружает посетителей в эпоху Великой Отечественной войны.