Астраханский коллектив выступит в суперфинале Всероссийского фестиваля «Душа баяна»

Вместе со звездами российской эстрады. Об этом стало известно после проведения регионального этапа фестиваля во Владикавказе, в котором приняли участие более 1500 человек из творческих коллективов СКФО и ЮФО.
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