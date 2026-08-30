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Спатифиллум опустил листья — не спешу его поливать: сначала проверяю землю на глубине 3 см

Спатифиллум опустил листья — не спешу его поливать: сначала проверяю землю на глубине 3 см

Если спатифиллум опустился, его листья пожелтели, а кончики подсохли, цветок пострадал от неправильного полива.

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