Все дело в начинке: ленивые перцы «Жульен», которые семья просит готовить каждый день

Оригинальный способ приготовить фаршированные перцы без предварительной варки риса и обжаривания овощей.
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Ну а где процесс приготовления? Мир тесен в своём репертуаре шапку выдал, а остальное сами ищите в интернете