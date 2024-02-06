Грузовые модели Jeep – до сих пор выпускаются, но это уже премиум

Автомобили марки Jeep в России хорошо известны. Они стали культовыми еще в начале 90-х. Уж так повелось, что облюбовали внедорожники данного бренда «новые русские» в малиновых пиджаках, рэкетиры и товарищи, им сочувствующие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии