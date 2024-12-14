Будущее гибридной авиации: стали известны первые результаты испытаний EcoPulse 

Самолет-демонстратор EcoPulse / © Airbus Созданный на базе самолета Socata TBM 940, EcoPulse получил гибридную силовую установку с шестью электродвигателями на крыле, мощную аккумуляторную батарею мощностью 300 киловатт и турбогенератор.
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