15 объявлений, которые отличились юмором и креативом

Секрет успешного объявления не только в том, чтобы указать все выгоды для покупателя и низкую цену. Еще большое влияние оказывает стиль написания объявления, креативный, а порой и полностью юмористический подход.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии