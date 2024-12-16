В «Бригантине» покажут «Щелкунчика» от Евгения Плющенко

С 14 декабря по 12 января на городских площадках пройдут ледовые шоу от известных фигуристов. В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре 29 и 30 декабря, а также 2 и 3 января зрители увидят спектакли в постановке олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Сказки Евгения Плющенко» и «Щелкунчик».