В Госдуме подготовили обращение в Минюст о признании Чубайса иноагентом

Автор запроса депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев.Обращение в Министерство юстиции России о признании Анатолия Чубайса иностранным агентом направил депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев.
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