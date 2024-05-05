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В Госдуме подготовили обращение в Минюст о признании Чубайса иноагентом

В Госдуме подготовили обращение в Минюст о признании Чубайса иноагентом

Автор запроса депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев.Обращение в Министерство юстиции России о признании Анатолия Чубайса иностранным агентом направил депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев.

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