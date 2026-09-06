Экономист Старухина подсчитала, сколько сэкономит семье собственный огород

Небольшой огород способен сэкономить семье из четырех человек до 25 тыс. рублей за сезон, если часть урожая заморозить или превратить в домашние заготовки.
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