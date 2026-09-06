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ИА Регнум

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Экономист Старухина подсчитала, сколько сэкономит семье собственный огород

Экономист Старухина подсчитала, сколько сэкономит семье собственный огород

Небольшой огород способен сэкономить семье из четырех человек до 25 тыс. рублей за сезон, если часть урожая заморозить или превратить в домашние заготовки.

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