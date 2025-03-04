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Раскрыта схема получения Украиной военной помощи от США

Раскрыта схема получения Украиной военной помощи от США

Своим решением о прекращении военной помощи Украине президент США Дональд Трамп заблокировал последний остававшийся способ получения вооружений, так как остальные схемы уже иссякли из-за отсутствия денег.

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