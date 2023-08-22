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Как приготовить из помидоров варенье и мороженое

Как приготовить из помидоров варенье и мороженое

Топ-6 необычных вариантов использования помидоров в кулинарии Томаты – любимые многими овощи, но чаще всего их добавляют в салаты или используют в качестве заправки для различных рагу, соусов или супов, хотя делать из них можно намного больше.

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