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Хавбек сборной Португалии Отавио: «Хотим выиграть чемпионат мира. У нас отличные игроки»

Хавбек сборной Португалии Отавио высказался в преддверии ЧМ-2022. – После такой отличной победы [над Нигерией в товарищеском матче – 4:0] у нас стало больше уверенности.

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