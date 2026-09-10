Иранцы полностью разгромили Бахрейн. ВМС США негде швартоваться. Специальная рабочая группа рассматривает вопрос о том, следует ли покинуть объект — базу материально-технического обеспечения ВМС США в Бахрейне, (с) министр ВМС США Хунг Као.
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НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО !!! И тут дело даже не в политике - а в ВОЕННОМ ПРОГРЕССЕ !!!
По-моему - уже Великая Отечественная война показала как раз НЕНУЖНОСТЬ КРУПНЫХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ !!!
Мне кажется,что ВЕСЬ флот СССР во время войны если и отличился - то КРАЙНЕ НИЗКИМ КПД ! Я не говорю о морских пехотинцах, катерниках, подводниках, морских артиллеристах и лётчиках - люди они - несомненно героические! А действия КРУПНЫХ КОРАБЛЕЙ, флотов, как боевых единиц? Ну - в начале войны постреляли по румынским нефтебазам, ну - сопровождали на Севере конвои союзников - И ВСЁ ?! На Чёрном море военные корабли использовались практически, как транспортники, на Балтике - как НЕПОДВИЖНЫЕ артиллерийские батареи...
А уж сейчас, когда ЛЮБОЙ дорогостоящий корабль можно ПРЯМО С БЕРЕГА расстрелять несравнимо более дешёвыми дальнобойными ракетами или ещё более дешёвыми беспилотными катерами - ТЕМ БОЛЕЕ (пример - крейсер "Москва")!
"Было бы счастье - да несчастье помогло"! Ну НЕТ у 404-й КРУПНЫХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ (за исключением невоюющего "Сагайдачного") так они И НЕ ТЕРЯЮТ ИХ - таких дорогущих! Делают ставку на "москитный флот", над чем мы потешались - так они же ПРАВЫ - НАДО И У ПРОТИВНИКА УЧИТЬСЯ !!! Помнится Пётр I шведов своими учителями называл, а наша МОЛНИЕНОСНАЯ Победа над Японией в 1945 году - не результат ли усвоения опыта немецкого "Блицкрига" ?
Эта невосприимчивость к историческим изменениям в технике мне напомнило историю - может, и байку - но ОЧЕНЬ ХАРАКТЕРНУЮ !!! Начало XIX века - какой-то один из первых пароходов, а труба у него - КИРПИЧНАЯ !!! "Почему кирпичная"? - "Так труба же - все они кирпичные"...
Ну ладно - мы страна КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ - может, и поэтому наши крупные корабли крупного вклада в боевые действия не внесли... НО ВЕДЬ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ и наши тогда союзники - МОРСКАЯ держава США это учуяла, и стала делать ставку не на "баттлшипы", типа линкоров, крейсеров, и.п. - а на АВИАНОСЦЫ, считавшиеся тогда судами ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ - типа госпитальных! И ведь на самом деле - врага громят не сами авианосцы, А САМОЛЁТЫ, перевозимые ими! Так сейчас И АВИАНОСЦЫ УЖЕ УСТАРЕЛИ !!! Один сунулся, было, к Ирану, схлопотал с берега - и УБЕЖАЛ ПОДАЛЬШЕ раны зализывать! Другой и ПОДХОДИТЬ БОИТСЯ - у него "то понос, то золотуха" - то туалеты потекут, то прачечная загорится!