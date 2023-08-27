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Джанмарко Поццекко был удален в первой половине матча с Доминиканской Республикой

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко продолжает бороться с проблемой технических фолов, которая сохраняется с прошлого эмоционального Евробаскета.

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