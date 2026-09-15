Премьер-министр Грузии призвал убить в стране русофобию в зародыше

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал убить в стране русофобию в зародыше. Об этом он сказал во время теледебатов на телеканале «Рустави-2» на тему русофобии.
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