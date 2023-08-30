Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Эмил Райкович об обновленном ЦСКА: «Планирую выстроить систему, нацеленную на защиту и борьбу»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о том, какой может стать обновленная команда армейцев. В межсезонье красно-синие расстались со звездными Алексеем Шведом и Николой Милутиновым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх