Прогноз на 2025 год о вероятном наступлении Вооружённых сил Украины выглядит следующим образом: 1. С вероятностью 90% к 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, украинская сторона предпримет наиболее мощную атаку за всё время спецоперации.