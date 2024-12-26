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Прогноз. Украина внезапно пойдет на смертельный маневр? Бригады сформированы, ночью перебрасывается техника

Прогноз. Украина внезапно пойдет на смертельный маневр? Бригады сформированы, ночью перебрасывается техника

Прогноз на 2025 год о вероятном наступлении Вооружённых сил Украины выглядит следующим образом: 1. С вероятностью 90% к 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, украинская сторона предпримет наиболее мощную атаку за всё время спецоперации.

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