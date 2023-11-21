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Бобровский о карьере: «Это мой духовный путь и мое общение с Богом, но никак не с критиками. Итоги пока рано подводить»

– Могла ли финальная серия с «Вегасом» в прошлом плей-офф сложиться иначе или к финалу вы уже выжали из себя максимум? – Все могло быть.

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