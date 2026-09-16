Цена невнимательности: из-за каких маневров чаще всего происходят ДТП

Задний ход и перестроение: статистика самых опасных действий за рулём от Росгосстраха.В компании Росгосстрах проанализировали 122 768 страховых случаев по каско и ОСАГО за последний год и выяснили, какие именно действия за рулем чаще всего привели к авариям.