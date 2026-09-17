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Царьград

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Владимир Путин передал активы Auchan и Nestle под управление "Л.Е.В."

Владимир Путин передал активы Auchan и Nestle под управление "Л.Е.В."

17 сентября президент Владимир Путин подписал указ о передаче русских активов Auchan, Nestle и других компаний под временное управление АО "Л.

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