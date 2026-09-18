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АИ-95 подешевел, АИ-92 подорожал: как изменились цены на бензин в Нижегородской области

АИ-95 подешевел, АИ-92 подорожал: как изменились цены на бензин в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября, ФедералПресс. Средняя стоимость автомобильного топлива в Нижегородской области продемонстрировала незначительное снижение по итогам второй недели сентября.

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