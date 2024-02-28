На западе Вы знаете, мне всегда очень нравилось наблюдать за тем, как они там дёргаются на все наши технологические новинки.
На Западе новая страшилка - Путин не зря развивает подводный флот, жди беды
Комментарии
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Ингерман Ланская
уж лучше чертить линии, чем положить в снег пару сотен тысяч солдат, как 1939-40 гг... Русские, в отличие от савейских, своих берегут!!!
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17 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
А вам не КАЖЕТСЯ, что затягивание сроков СВО приведет к намного большим потерям наших бойцов, нежели если бы военные действия произошли в более сжатые сроки, без всяких КРАСНЫХ ЛИНИЙ, И ПРОЧИХ ПУСТЫХ РАЗГОВОРОВ?
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15 час.
Ингерман Ланская
да, вы почти хенералисмус стален - туды-сюды армиями- фронтами двигать ....и побеждать ворогов к 7 ноября, к 1 сентября...... к обеду..
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15 час.
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