На Западе новая страшилка - Путин не зря развивает подводный флот, жди беды

Ингерман Ланская уж лучше чертить линии, чем положить в снег пару сотен тысяч солдат, как 1939-40 гг... Русские, в отличие от савейских, своих берегут!!!

ТАМАРА СНЕЖКО А вам не КАЖЕТСЯ, что затягивание сроков СВО приведет к намного большим потерям наших бойцов, нежели если бы военные действия произошли в более сжатые сроки, без всяких КРАСНЫХ ЛИНИЙ, И ПРОЧИХ ПУСТЫХ РАЗГОВОРОВ?