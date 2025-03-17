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Эксперт по безопасности назвал «косяком охраны» то, что Трампа ткнули микрофоном

Эксперт по безопасности назвал «косяком охраны» то, что Трампа ткнули микрофоном

Инцидент, при котором журналистка ткнула президента США Дональда Трампа микрофоном в лицо, по-русски можно назвать косяком, потому что эта ситуация потенциально опасна тем, что на ветрозащиту устройства могли нанести отравляющее средство.

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