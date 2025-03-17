Эксперт по безопасности назвал «косяком охраны» то, что Трампа ткнули микрофоном

Инцидент, при котором журналистка ткнула президента США Дональда Трампа микрофоном в лицо, по-русски можно назвать косяком, потому что эта ситуация потенциально опасна тем, что на ветрозащиту устройства могли нанести отравляющее средство.
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