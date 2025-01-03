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Федерация шахмат России предложит спонсорам обязать игроков возвращать деньги в случае смены гражданства

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что спонсорам будет предложено включать соответствующий пункт в контракты игроков.

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