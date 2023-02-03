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Домантас Сабонис, Джарен Джексон, Дрю Холидэй и Бэм Адебайо попали в число резервистов на Матч всех звезд

НБА объявила резервистов Матча всех звезд, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля. Их выбрали на основании голосования 30 тренеров лиги.

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