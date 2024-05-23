Грянул «Гром»: Юппер путешествует в Сеуле, Niletto — в Екатеринбурге

Самый ожидаемый российский блокбастер года, наконец, добрался до кинотеатров. «Майор Гром: Игра» предлагает зрителям пробежаться по мрачным закоулкам альтернативного Петербурга вместе с главным героем отечественных комиксов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии