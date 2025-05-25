MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Google поддерживает инициативу по ускорению размещения ядерного объекта для будущего центра обработки данных мощностью 600 МВт

Google поддерживает инициативу по ускорению размещения ядерного объекта для будущего центра обработки данных мощностью 600 МВт

Технология геопространственного определения местоположения, разработанная Национальной лабораторией Ок-Ридж, и метод отбора, разработанный компанией Elementl, получили поддержку от компании Google, которая намерена подготовить три американские площадки для современных атомных станций - каждая из которых предназначена для питания завтрашних центров обработки данных с искусственным интеллектом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх