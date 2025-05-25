Google поддерживает инициативу по ускорению размещения ядерного объекта для будущего центра обработки данных мощностью 600 МВт

Технология геопространственного определения местоположения, разработанная Национальной лабораторией Ок-Ридж, и метод отбора, разработанный компанией Elementl, получили поддержку от компании Google, которая намерена подготовить три американские площадки для современных атомных станций - каждая из которых предназначена для питания завтрашних центров обработки данных с искусственным интеллектом.