Google поддерживает инициативу по ускорению размещения ядерного объекта для будущего центра обработки данных мощностью 600 МВт

Технология геопространственного определения местоположения, разработанная Национальной лабораторией Ок-Ридж, и метод отбора, разработанный компанией Elementl, получили поддержку от компании Google, которая намерена подготовить три американские площадки для современных атомных станций - каждая из которых предназначена для питания завтрашних центров обработки данных с искусственным интеллектом.
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