Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном

Политика как она есть

Президент США Дональд Трамп поручил своей переговорной группе продолжить диалог с Ираном. Очередной раунд переговоров пройдет в субботу, 11 июля, в Омане, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.