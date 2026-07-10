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Политика как она есть

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Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном

Трамп поручил продолжить переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп поручил своей переговорной группе продолжить диалог с Ираном. Очередной раунд переговоров пройдет в субботу, 11 июля, в Омане, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.

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