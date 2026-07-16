Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Продуктовая корзина в движении: Тверьстат отчитался об изменении цен за неделю

Продуктовая корзина в движении: Тверьстат отчитался об изменении цен за неделю

Тверьстат: в Тверской области за неделю подорожали морковь и курица, подешевели лук и помидоры. Тверьстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в Тверской области за период с 7 по 13 июля 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии