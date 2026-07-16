Продуктовая корзина в движении: Тверьстат отчитался об изменении цен за неделю

Тверьстат: в Тверской области за неделю подорожали морковь и курица, подешевели лук и помидоры. Тверьстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в Тверской области за период с 7 по 13 июля 2026 года.
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