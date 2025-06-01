Кадры с места событий.Ударам противника подверглись авиабазы стратегической авиации «Оленья» в Мурманской области и «Белая» в Иркутской области.
Удар по базам стратегической авиации ВКС России: горят бомбардировщики Ту-95МС
Комментарии
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Стефания Новак
Пора действовать, а то и самолетов не останется. Путину правду не говорят. Он занят мирными делами. А то что СВО не справляется с нацистами он наверно не знает. Пора серьезно воевать с нацистами , а не играться в войну
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1 д.
igor kim
Дроны запускаются вблизи.
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1 д.
Е Пронина
да,прошла инфа, что запускались из фур,управлялись дистанционно,вопрос кто беспилотники туда разместил,без ми6 не обошлось
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1 д.
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