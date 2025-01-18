Россиянам рассказали, как повысить уровень энергии зимой с помощью продуктов

Правильное питание может сыграть ключевую роль в поддержании бодрости и энергичности в зимний период, рассказал в беседе с RT доктор медицинских наук, заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Алексей Березников.
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