Ferra: что такое остеопороз и какие упражнения от него защищают

С возрастом кости могут становиться менее прочными, что ведёт к хрупкости и риску переломов. Одной из самых распространённых причин такого состояния является остеопороз — заболевание, при котором костная ткань теряет плотность, а скелет становится уязвимым.
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