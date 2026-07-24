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Daily Storm

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Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке беспилотников

Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке беспилотников

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терактеВ ночь на 24 июля ВСУ осуществили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты, расположенные на территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.

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