Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Мало им воинских званий так ещё и гражданские! В нашей стране столько генералов и полковников, что населения страны (...Сотрудникам МЧС Р...
  • radiofree RF
    Армия чинуш всё увеличивается и увеличивается.Сотрудникам МЧС Р...
  • А Кудасов
    И ещё у нас генерал-майоров штатских число прибавилось. Плюс соответственно завидные оклады, форма залюбуешься. Да, в...Сотрудникам МЧС Р...

В Новосибирской области полицейский оказал доврачебную помощь женщине, у которой случился приступ

16 марта дежурный группы режима ИВС межмуниципального отдела МВД России «Каргатский» младший лейтенант полиции Александр Баранов нес службу по охране общественного порядка на избирательном участке в селе Херсонка Убинского района Новосибирской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх