Переговоров больше не будет? Правая рука Си Цзиньпина срочно прилетел в Москву узнать главное

Коллаж Царьграда Сергей Латышев Не только Россия упёрлась на Украине. Китай также принял вызов со стороны США, которые своими угрозами и запугиваниями уже так достали почти всех, что окажутся скоро в изоляции.
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