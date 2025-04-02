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Позитив для оптимистов

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Переговоров больше не будет? Правая рука Си Цзиньпина срочно прилетел в Москву узнать главное

Переговоров больше не будет? Правая рука Си Цзиньпина срочно прилетел в Москву узнать главное

Коллаж Царьграда Сергей Латышев Не только Россия упёрлась на Украине. Китай также принял вызов со стороны США, которые своими угрозами и запугиваниями уже так достали почти всех, что окажутся скоро в изоляции.

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